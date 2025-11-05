見附市の豆腐・油揚製造業者が、破産手続き開始決定を受けたことがわかりました。



民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、見附市の「浅野食品」は1951年11月に創業した豆腐・油揚製造業者で、見附市及び近郊のスーパーや小売店を得意先に1994年7月期には年売上高約9200万円を計上していました。



しかし、納入単価の厳しさが続き同業者との競合も激化する中で、2024年7月期の年売上高は約4500万円にまで落ち込みました。厳しい業況を余儀なくされ、先行きが立たないことから事業の継続を断念しました。負債総額は現在調査中です。