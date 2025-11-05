最新のオフィス用品や文具を展示するビジネスフェアが5日から山口市で始まりました。



オフィスチェアがずらりと並ぶ、「チェア博覧会」のコーナー。



最新の機能やデザインを備えた23点の商品の中から、お気に入りを探すことができます。



5日から開かれているモリイケビジネスフェア「モリイケ万博」。



オフィス用品や文具の販売を手掛ける山口市のモリイケが企画した展示会で、全国から30のメーカーが出展、最新のオフィス用品などおよそ2000点が並びます。





5月に発売された新商品、仕事の効率が上がるとして近年その重要性が叫ばれている「仮眠」に焦点を当てたオフィスチェアです。（オフィス家具メーカー担当者）「このシェードを下ろすと前が見えなくなって周りから見られずにゆっくり休憩できます」「薄暗くて少しの仮眠にちょうどいい」椅子の傾きは、110度。メーカー曰く、「完全に寝入ってしまう姿勢を避けるための絶妙な角度」なんだそうです。価格はおよそ40万円です。（客）「いいんじゃないかね集中できる」（モリイケ 小川法彦専務）「見て触って体感してお客さんに楽しんでいただきたい」「モリイケ万博」は6日まで山口市の中市コミュニティホールNacで開かれています。