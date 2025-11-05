“衰弱”ジャガーをブラジルの川で発見…マットで救出　猟銃でケガしていて動物園で治療　アメリカでは“暴れん坊”イグアナを2人がかりで捕獲

ブラジル北部アマゾン川の支流で目撃されたのは、衰弱したジャガーを救出する瞬間です。

ボートから降ろしたマットにあごを乗せ、水面ギリギリで顔を出すジャガー。

救助隊がロープを手繰り寄せ、ボートへと引き寄せます。

ジャガーは爪を立て、マットをしっかりとつかむと、抱きついたままボートで運ばれ、無事救助されました。

地元メディアによりますと、ジャガーは猟銃に撃たれてけがをしていて、川を渡っていたところ、発見されたといいます。

ジャガーはその後、動物園で治療を受け、状態は安定しているということです。

一方、アメリカ・フロリダ州の住宅街で目撃されたのは、“暴れん坊”の大捕物です。

住民からの通報を受け、案内された警察官が目にしたのは、家の前にたたずむ巨大なイグアナです。

警察官がそっと背後から近づき、捕まえようとした次の瞬間…逃走。

ところが、逃げた先には柵があり、必死にすり抜けようと抵抗を見せます。

あまりの暴れっぷりに、2人がかりで捕獲へ。

1人が尻尾をつかみ、もう1人は両手でわしづかみ。

それでもイグアナは最後の抵抗を見せます。

ようやく観念したのか、無事に捕獲成功。

地元警察は、このイグアナが逃げ出したペットとみて飼い主を探しています。