大事な愛車が廃車に…父親の運転する車が目の前で車と衝突　相手運転手は「日本語わからない」と“笑いながら写真撮影”か　岐阜・笠松町

岐阜・笠松町の道路で目撃されたのは…目の前で父親が事故に遭う瞬間です。

映像を改めて確認すると、画面右側から現れた黒い車が黄色い線を越え、衝突する様子が確認できます。

同じ職場から、父親の運転する車と帰宅中だった目撃者。

反対車線側の坂道から合流してきた車と衝突したということです。

目撃した息子：

前走っている車のおしりがボーンって浮き上がったような、横に移動した感じになったので、本当に僕もびっくりした。

事故に遭った父親本人は「Uターンみたいな形で飛び出てきて、急ブレーキを踏んだが間に合わず、ぶつかりました」と話しています。

事故の直後、父親は相手の運転手とやり取りをしたといいますが…。

事故に遭った父親：

普通なら「ごめんなさい」とお互い言うと思うが、「日本語わからないです」と言って、笑いながら写真とか撮ってみえた。あぁダメだなと思って…。

事故に遭った車は1年前に購入したばかりで、息子と同じ色にするなどお気に入りでしたが、今回の事故で廃車に。

幸い、けがはなかったということです。