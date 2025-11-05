第３８回東京国際映画祭のクロージングセレモニーが５日、都内で行われ、コンペティション部門（カルロ・シャトリアン審査員長）に出品された映画「恒星の向こう側」（中川龍太郎監督）の主演・福地桃子と、福地が演じた未知の母を演じた映画監督の河瀬直美氏が最優秀女優賞をダブル受賞した。

審査員を務める斎藤工からトロフィーを受け取った福地は「歴史ある賞をいただけて光栄に思います」と声を震わせた。

作品に関わった人々へ感謝を述べた後、「この先、自分がどんな風に年を重ねて、どんな俳優になっていくか分かりませんが、一つ一つの作品に真っすぐ向き合っていきたい」と思いを語った。

女優としての受賞となった河瀬氏は「監督として映画祭に参加したことはあったが、俳優として立たせてくれたのは、中川監督がこういう場を設けてくれたおかげ」と自身を女優として起用した監督へ感謝。「実は中川監督は私の最新作に俳優として出ていただいています」と”次作“では立場を逆にすることも明かした。

観客賞には映画「金髪」（２１日公開、坂下雄一郎監督）が選ばれ、最高賞の東京グランプリ／東京都知事賞にはパレスチナを代表するアンマリー・ジャシル監督の「パレスチナ３６」が選ばれた。