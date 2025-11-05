なにわ男子・長尾謙杜、人生の“究極の選択”は「最初のポケモン」タイプ選びのこだわり熱弁【恋に至る病】
【モデルプレス＝2025/11/05】なにわ男子の長尾謙杜と女優の山田杏奈が5日、都内で行われたW主演を務める映画『恋に至る病』大ヒット御礼舞台挨拶に登壇。長尾が“人生で最も悩んだ選択”としてまさかの「ポケモンの最初の1体」を挙げ、会場を沸かせた。
【写真】長尾謙杜、まるで私服？ナチュラルな姿で舞台挨拶
イベントでは「純愛か洗脳か」という作品のテーマにちなみ、「人生で究極の選択だったこと」を聞かれた長尾。共演の山田杏奈が高校時代の進路選択について真剣に語る一方で、長尾は「小さい頃、最初のポケモンめっちゃ悩みません？木なのか、水なのか、火なのか。あれ、めっちゃ悩みますよ！」と、少年時代の葛藤を振り返った。
続けて長尾は「僕は水属性をよく選んでました」と明かし、「可愛いのに最終的にかっこよくなるんですよ。そこがいいなって思って」と、“水タイプ推し”の理由を熱弁した。
さらに、「ポケモンって一度選んだら戻れないじゃないですか。だから究極の選択ですよね」と力説。会場の笑いを誘いながらも、「ご飯屋さんで“親子丼かラーメンか”って悩むのと同じくらい、人生の大事な選択なんです」と、彼らしいユーモアを交えて語った。
MCから「悩むタイプなんですね」と問われると、「めっちゃ調べちゃいます。ネットで“どれが最終的に強いんやろ”って」と、下調べも欠かさない几帳面な一面を明かしていた。
本作は、ミステリ・サスペンスジャンルと恋愛ジャンルを縦横無尽に横断する俊英作家・斜線堂有紀氏による小説「恋に至る病」を実写映画化。人付き合いを避け、あえて他人と深い関係を紡がないように生きてきた高校生・宮嶺望を長尾が演じ、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景を山田が演じる。（modelpress編集部）
