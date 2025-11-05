SixTONESジェシー、人柄の素晴らしさ伝わるエピソードをベテラン芸人が告白「あんなにいい奴はいない」
【モデルプレス＝2025/11/05】お笑いコンビ・TKOの木本武宏が4日、自身のX（旧Twitter）を更新。SixTONESのジェシーの人柄を絶賛した。
【写真】「あんなにいい奴はいない」ジェシーを絶賛したベテラン芸人
この日、木本は「SixTONESジェシー。彼とは彼がグループを組む前に共演して以降繋がっている。誕生日も欠かさずお祝いのLINEをくれる」とジェシーと以前から交流があると告白。続けて「そんなジェシーの凄いところの1つに人付き合いの広さがある。俺が今まで知り合ってきた人たちの何人が『ジェシーと仲良いいんです』と言ってきたことか」とした上で「そしてみんな口を揃えて『あんなにいい奴はいない』異口同音みんなそういう」とジェシーの人柄を絶賛する人が多いという。また、木本は「そして驚くことにそのみんなが続けて言うのが『誕生日に必ずお祝いのメッセージをくれるんです』つい最近もそんなことがあったからどうしてもスピーカーしたくてポストした」と周囲への気遣いや優しさが伝わるエピソードを披露し「ジェシー、君は化け物か！！」と愛のこもったメッセージを送った。
この投稿には「愛と優しさのかたまり」「見た目も中身もイケメンすぎる」「好きが増す」「人望伝わる」「自慢の推し」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
