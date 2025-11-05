「with a grain of salt」の意味は？「salt」は「塩」という意味だけど…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「話半分に聞く」でした！

この表現は、話を鵜呑みにせず、疑いを持って聞くことを意味します。

だれかの話や情報を完全に信じるのではなく、慎重に判断すべきときにこの表現を使うことができますよ。

「Online news should be taken with a grain of salt. Not everything is true.」

（ネットのニュースは鵜呑みにしないほうがいい。すべてが真実とは限らないから）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。