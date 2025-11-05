全てスッキリし、晴れやかな表情を浮かべる主人公｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】

この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。親友だと思っていた友達の、度重なる遅刻やうそ、自己中心的な考えに嫌気が差した主人公・さほさん。迷いながらも友人と縁を切る決断をします。｢親しき仲にも礼儀あり｣この言葉がしっくりくる物語です。『親友だと思っていたのは私だけ？』最終話をごらんください。

縁を切ったと言えど、それから何度かふうかさんから連絡はきていたといいます。返信こそしなかったものの、ブロックできずにいたのは、さほさん自身にも未練があったからなのかもしれません。

©eikiccy

さほさんの急な報告に動揺する後輩に、冷静に声をかける上司。

©eikiccy

©eikiccy

さほさんの表情に迷いはなく、とても晴れやかな表情にも見えます。

©eikiccy

©eikiccy

ふうかさんに遅刻が見られるようになったのは、さほさんを親友として見るようになったからだと言います。しかし、｢親友は何でも許してくれる｣というふうかさんの考えは間違っていたのかもしれませんね。

©eikiccy

©eikiccy

ふうかさんから連絡は無視していたさほさんでしたが、連絡先をブロックすることはできませんでした。中学校からの付き合いの2人。いろいろな感情が邪魔して、すぐに関係を断ち切ることなどできませんよね。

©eikiccy

©eikiccy

そしてしばらくしてから、ふうかさんの連絡先を削除したというさほさん。気持ちがスッキリしたのか、職場の後輩をカラオケに誘います。

©eikiccy

©eikiccy

いろいろありましたが、モヤモヤしていたことがスッキリして明るい表情を浮かべているさほさん。

©eikiccy

中学時代から仲良しだった2人の関係が、徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまいました。「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが大切であると思わせてくれるお話でした。

