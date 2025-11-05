高岡市議会で、出町市長支援を表明している会派「高岡愛・議員会」は、現状の2人に5人が加わって7人となりました。名称も「新・高岡愛」に改めます。



7人はきょう、市議会事務局を訪れ、林貴文会長が、会派結成届を提出しました。



これまで2人だった会派「高岡愛・議員会」には、先月の市議選で初当選した新人6人のうち4人、さらにこれまでは最大会派「同志会」のメンバーだった1人が加わり、名称を「新・高岡愛」に改めます。





「新・高岡愛」林貴文会長「この7人で新たな施策、当局との向き合い方を含め、やっていきたいなと思っています」「新・高岡愛」は、出町市長が公約に掲げる能登半島地震の復旧・復興、市民病院の経営改善、公共交通の充実などの市政課題を中心に取り組む方針です。今年の市長選で当時の現職を支援した「同志会」から加わった福井直樹市議は。福井直樹市議「市長派、反市長派でですね、ずっとやりあって、今期もやりあってきたのかなあというような渦中にずっといたもんですから。同志会の中で、もの申していくというのは、ちょっと限界を感じていたということです」高岡市議会の会派届け出の締め切りは、あすの正午です。