「YSL BEAUTY」のノエルコレクション“ADORN IN GOLD”で祝祭ムード全開♡

星空の煌めきを纏うような、YSL BEAUTYのホリデーコレクション「ADORN IN GOLD」。2025年11月14日（金）全国数量限定発売／11月7日（金）予約開始という特別なギフトシーズンに向けて、ラグジュアリーな輝きをまとった限定セットがお披露目されました。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな一歩先の美しさを♡

ホリデー限定「ADORN IN GOLD」の世界観

「星空の下で日常を忘れ、秘めたる輝きを解き放つ。」そんなテーマのもと、YSL BEAUTYはゴールドのディテールで祝祭ムードを演出。

2025年11月5日（水）より公式オンラインブティック・表参道フラッグシップブティックにて先行数量限定発売、11月14日（金）全国発売というスケジュール。

限定ラッピングやメタルディテールを纏った“GOLD”仕様が、ホリデーシーズンを華やかに彩ります。

人気セット＆価格と仕様をチェック

ミニフレグランスセット：限定16,500円（税込）／ブラック OP 10 mL・モン パリ 10 mL・リブレ 10 mL。

オーナメントセット：限定7,370円（税込）／リブレ 7.5 mL + ラブシャイン リップスティック 44（ミニ）／ボックスサイズ70×70×70mm。

リブレ オーデパルファムセット：限定26,400円（税込）／リブレ 50 mL + リブレ 7.5 mL + ゴールドミラー。

メイクアップセット：限定14,740円（税込）／ラヴァリエール ヌード ラヴァリエール 44＋ラブシャイン リップスティック 44等。

ラディアント タッチセット：限定8,910円（税込）／ラディアント タッチ2本＋ミニルージュ ピュールクチュール NM。

ラブシャイン リップセット：限定12,210円（税込）／ラブシャイン リップスティック 44＋213。

ノエル メイクアップセット：限定7,810円（税込）／マスカラ ヴォリューム エフォシル 1本＋ミニアイライナー＋ミニバーム。

ミニ マスキュリン フレグランスセット：限定16,500円（税込）／Y MEN 10 mL／ロム イヴ・サンローラン 10 mL／MYSLF 10 mL。

すべて数量限定につき、気になるアイテムは早めのチェックがマストです。

ギフトラッピング＆予約情報で早めの準備

ノエル リボン

ノエル ギフト バッグ

ノエル リップ バッグ

ギフトカード

ギフトタグ

「GOLD」をテーマにした特別なギフトラッピングコレクションも同時展開。

ノエル リボン、有料ボックス、ギフトバッグ（550円税込／W130×D150×H170mm）、リップバッグ（110円税込／W110×D50×H89mm）など、細部にまでこだわった仕様が揃います。

また、予約開始は11月7日（金）から、全国発売は11月14日（金）となっています。先行販売は11月5日（水）公式オンラインおよび表参道ブティックにて。※一部店舗・チャネル限定商品あり。

ゴールドの輝きで、特別なホリデーを♡

YSL BEAUTY「ADORN IN GOLD」コレクションは、11月14日（金）全国数量限定発売。16,500円（税込）～99,000円（税込）まで幅広く展開され、ギフト・自分用どちらにも最適です。

星のように輝くゴールド仕様で、日常から抜け出して“私らしく主役”の時間を。今こそ、特別な夜を迎えるための準備を♡