TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』の新作グッズが、2025年11月5日（水）よりアニメガ×ソフマップの一部店舗で販売開始された。販売元はイーディスで、期間は11月24日（月）まで。

【画像】『SAKAMOTO DAYS』の新作グッズ全種類詳細

新作は、オリジナル描き下ろしイラスト「五神」シリーズと、漫画家・大川ぶくぶによるミニキャライラストを使用した2シリーズ構成。

「五神」シリーズでは、坂本太郎（A・B）、南雲、X（スラー）、赤尾リオンの全5キャラクターが、アクリルスタンドやメタリック缶バッジ、B2タペストリーなどのアイテムとして展開される。トレーディングホロアクリルキーホルダーやクリアカードなど、コレクション性の高い商品も用意された。

一方、大川ぶくぶによるデフォルメイラストを使用したグッズでは、坂本太郎、朝倉シン、南雲、神々廻、大佛、X（スラー）ら全10キャラクターをモチーフにしたアクリルスタンドや缶バッジ、キーホルダーなどが登場。エコバッグやステッカーセットなど、日常使いできる商品も含まれる。

また、予約限定商品としてビッグアクリルスタンドやダイカットクッションが用意されている。対象商品を税込2,000円購入ごとに、全15種類のフォトカードからランダムで1枚が配布される特典企画も実施中。

販売店舗は、池袋店、AKIBAアミューズメント館、名古屋駅西店、なんば店など、全国のアニメガ×ソフマップ各店（一部店舗を除く）。詳細な商品ラインナップや価格は、アニメガ×ソフマップ公式サイトで確認できる。

■販売店舗【アニメガ×ソフマップ取扱い店舗】・池袋店・AKIBA アミューズメント館・横浜ビブレ店・町田店・仙台駅前店・名古屋駅西店・なんば店・神戸ハーバーランド店・天神１号館

【ソフマップ】川越店

■販売期間2025年11月5日（水）～11月24日（月）

■購入特典フェア商品を2,000円（税込）お買い上げごとに、フォトカード（全15種）からランダムで1枚プレゼント。

©鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

（文＝リアルサウンド ブック編集部）