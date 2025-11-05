© 2025 Joe Cross For Mayor Rights LLC. All Rights Reserved.

『へレディタリー/継承』『ミッドサマー』『ボーはおそれている』でおなじみのアリ・アスター監督が、第38回東京国際映画祭に参戦。ガラセレクションに正式出品された最新作『エディントンへようこそ』のジャパンプレミアが2025年10月30日に丸の内ピカデリーで開催されました。

これまでの3作と同様にA24製作で贈る『エディントンへようこそ』の舞台は2020年、ニューメキシコ州の小さな町エディントン。コロナ禍のロックダウンで隔離生活を送る住民たちの不満と不安は爆発寸前。主人公の保安官ジョー（ホアキン・フェニックス）は、IT誘致で町を“救おう”とする野心家の市長テッド（ペドロ・パスカル）と“マスクをするしない”で小競り合いとなり、勢いで市長選に立候補してしまいます。

SNSで炎のように広まるフェイクニュースや、憎悪、分断、陰謀論。ジョーとテッドの対立を主軸にカオスに陥っていくエディントンの町を観ていると、どこか他人事とは思えない、現実世界と地続きにも感じられる異色作です。

来日は2年ぶり3度目、今回が初の東京国際映画祭となったアスター監督が登壇すると、上映後の興奮冷めやらぬ日本の映画ファンから温かい拍手が贈られました。

熟知したアメリカ南西部での撮影と恵まれたキャスト

アリ・アスター監督：今日は来てくれてありがとう。今作のように、その日の朝のニュースの見出しによって、反応が日々変化していく映画を作ったのは初めてなんです。日本の皆さんがどう受け止めてくださったのか、とても興味があります。

さらにこの日は、俳優の河合優実さんがスペシャルゲストとして会場に駆けつけ、来日を祝して花束を贈呈しました。

河合優実さん：日本の皆さんとこの映画がより深く繋がれるように、今日はお手伝いに参りました。今作はこれまでの3作とはモチーフの捉え方や印象が違っていて、より今の世界とダイレクトに向き合うような作品だな、と。その目線に共感しながら鑑賞しました。 アスター監督：おそらく今作は、より現実世界に根ざし、ある種の日常的な現実を描いているという点で、これまでの作品とは違うのかもしれません。でも、すべての登場人物が、自分たちの意識をも超えた大きな力にコントロールされているという点では、他の作品と似ているんです。

今作の舞台となった架空の町エディントンは、アメリカの中でも多くの日本人にはあまり馴染みのないニューメキシコ州にある設定です。実は監督自身がニューメキシコ州で育ち、南西部について熟知しているのだそう。

アスター監督：アメリカの南西部は興味深い独特な場所で、非常に複雑な歴史があるので、以前からニューメキシコ州で映画を撮りたいと思っていました。エディントンという街は、アメリカの縮図として機能するように描いています。 ニューメキシコ州はブルーステイト（民主党支持者の多い州）なのですが、小さな町のほとんどはレッドステイト（共和党主義者の多い州）です。政治的に非常に緊迫した地域で、人種間のリアルな問題が鬱積しています。現在のアメリカを映し出す映画の舞台として、ぴったりな場所だと感じました。

また、今作では『ボーはおそれている』に続き2度目のタッグとなるホアキン・フェニックスをはじめ、ペドロ・パスカル、エマ・ストーン、オースティン・バトラーら、豪華キャストも話題です。

アスター監督：今作では素晴らしいキャストに恵まれて、とてもラッキーでした。ホアキンやエマ、オースティンやペドロは言うまでもなく優秀な俳優ですが、全体的なアンサンブルも最高でした。あまり映画に出演していない若手の俳優たちも、本当に素晴らしかったんです。 主演のホアキンとは今回が2作目。彼は出演する作品を必ず高めてくれて、挑戦状を叩きつけてくるような役者です。とてもいいヤツだし、本当にめんどくさいヤツでもあって（笑）。最高の人なんです。

アスター監督の作品の大ファンだという河合さんは、「相反する2つの感情みたいなものが、同時に自分の中に湧き上がる感じがすごく好き」とのこと。俳優ならではの目線で、その魅力を語りました。

河合さん：それぞれの登場人物がフィクションのキャラクターとして、とても魅力的。自分の身体を使って演じる、俳優という仕事をしている私たちにとっては、本当に心をくすぐられる経験になるだろうなと想像できます。

一方のアスター監督は、『ナミビアの砂漠』での河合さんの演技に感銘を受けたそうで、「素晴らしくて大好きだった」と絶賛。コラボレーションの可能性について聞かれると、「ぜひ一緒に映画を作りましょう」と笑顔で快諾しました。

アスター監督：日本は世界で一番好きな場所なので、ぜひ映画を撮りたいです。今の僕は、日本に来るために映画を作っているようなもの。世界で最も美しい場所なだけに、そこに見合うストーリーを考える必要があるけどね。作りたくないわけがない！ 作りたいです！

さらに、劇中で繰り返される「これは自分の問題ではない」「ここの問題ではない」というセリフが印象に残ったという河合さんの感想を受け、アスター監督は次のように解説しました。

アスター監督：今作ではさまざまなテーマに触れているのですが、その中の一つが、「いかにデジタルやバーチャルが現実をフェイクにしてしまうか」ということでした。僕たちがインターネットの中で生きているという状況が、世界をどう変え、自分たち自身をどう変えているか、という話でもあるんです。 さらに、情報がバイラルで広がることにも触れています。たとえば、劇中では小さな町に住むティーンエイジャーたちが、ミネアポリスで起こった事件に反応します。それは彼らにとって、リアルでもあり、抽象的でもあるわけです。そして、何かがバイラルに広まると、それは一瞬にしてさまざまな視点によって汚染されてしまう……この話は永遠にできるのですが、どんどん複雑になっていくから、この辺で止めておきます（笑）

「この映画の鍵は最後のショット」とヒントを残したアスター監督の最新作『エディントンへようこそ』は、2025年12月12日（金）よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国で公開予定。

