指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは11月4日、自身のInstagramを更新。“猫ダンス”動画を公開し、反響を呼んでいます。

【動画】大谷映美里のシュールな“猫ダンス”

「完コピすぎる」

大谷さんは「ハマってる猫ダンスだよ〜」とつづり、1本の動画を公開。画面左上にいる猫のダンスをしているかのような動きを、大谷さんが忠実に再現しています。踊りだけでなく、表情も含めとてもシュールです。

ファンからは「真顔みりにゃもかあいい」「何？この可愛いいきもの」「様子がおかしい美人」「ジワジワくるwww」「完コピすぎる」「中毒性ハンパない笑」「シュールすぎて笑っていいんかも分からへんねんけど」などの声が寄せられました。

「体感チャレンジ」ダンスも公開

8月4日の投稿では、＝LOVEの楽曲「超特急逃走中」に合わせたダンス動画を公開した大谷さん。「体感チャレンジ」というダンスで、上半身がブレない動きが特徴的です。ファンからは「体幹凄い！」「なんでそんなかわいい顔できるの？」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)