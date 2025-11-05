理系の大学を卒業後に会社員などを経て、女優、グラドルとして活躍中の山田かなさんが週刊FLASH（光文社）に登場しました。



【写真】理系大学を卒業、会社員を経てGカップグラドルに 29歳美女が“妖艶上司”に

ラブホテルで部下を誘惑する憧れの女性上司という設定のもと、どこまでも生々しい表情と艶めかしい肢体に肉薄したグラビアを披露しています。



写真集「山田かな 甘い罠」は、可愛らしい顔立ちと抜群のスタイルの山田さんが満を持してFLASHからの初となるデジタル写真集です。レトロな雰囲気漂うホテルで彼女と二人きりになったらもう抗えない。4着の衣装で部下を誘惑する姿は撮影が進むにつれてより柔らかく、より大胆に。最初から最後まで一瞬も目が離せない内容です。



【山田かなさんプロフィール】

やまだかな 30歳 1995年９月27日生まれ 千葉県出身 T156・B89(G)W60H94 高校卒業後に会社員などを経て、2021年に1stDVDをリリースしてデビュー。芸能活動中に在学していた理系の大学を卒業し、現在は女優、グラドルとして活動している。そのほか最新情報は、公式X(@maybe_yamada)、公式Instagram(@maybe.yamada)