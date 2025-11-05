県内ではクマの目撃が相次いでいます。

5日午後、南魚沼市の住宅2階のベランダでクマが目撃されました。



警察によりますと、5日午後4時30分すぎ、南魚沼市長崎で住人の女性から「民家2階のベランダに体長約50cmのクマ1頭がいる」と110通報がありました。女性は逃げて無事だったということです。



午後6時30分時点でクマはベランダから屋根に移動していて、警察は市役所と連携して注意を呼びかけています。





同じ日に、聖籠町でもクマの目撃がありました。

聖籠町によりますと、東港3丁目で午前7時すぎに近くの住民から「クマを見た」と町役場に連絡がありました。町の職員や猟友会・警察が付近をパトロールしましたが、クマは見つかりませんでした。