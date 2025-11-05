ケンタッキー「ケンタ福袋」発売へ！ 今年は「ビスケット型お昼寝枕」や「ケンタおみくじ」付き
「ケンタッキーフライドチキン」は、2026年1月1日（木）から数量限定で、毎年恒例の「ケンタ福袋」を、全国の店舗で発売。これに先駆け、11月6日（木）〜11月20日（木）の期間、専用特設サイトにて事前抽選販売を受付ける。
【写真】ケンタッキー“クリスマスメニュー”の予約受付もスタート！
■人気メニューがグッズ化
今回発売される「ケンタ福袋」は、人気メニューをグッズ化した「ビスケット型お昼寝枕」や、計5350円相当の「KFC全店共通引換券」、「ケンタおみくじ」がセットになった、3500円のお得な福袋（価格は税込み）。
新登場の「ビスケット型お昼寝枕」は、表面のこんがり焼き色や特製ハニーメイプルを忠実に再現した、遊び心あふれるデザイン。直径約20cmの使いやすいサイズ感で、お昼寝やリラックスタイム、移動中の休憩にもぴったりなグッズだ。
また、「KFC全店共通引換券」は「オリジナルチキン2ピース」3枚、「バーガー1個」2枚、「ポテト（S）1個」3枚、「ビスケット1個」3枚、「カーネルクリスピー1ピース」3枚が用意されており、「バーガー引換券」で選べるのは「チキンフィレバーガー」と「和風チキンカツバーガー」の2種のみとなっている。
さらに今年も、「ケンタ福袋」を購入すると、抽選で人気商品の無料券が当たる「ケンタおみくじ」が付属。大吉は「トクトク4ピースパック」、中吉は「チキンフィレバーガー」無料券、小吉は「オリジナルチキン」1ピース無料券がもらえ、外れてもおトクなクーポン2種が必ずゲットできる。
なお、事前抽選販売で販売予定数量に達した場合は販売終了。予約商品の受取は、2026年1月1日（木）から2026年1月7日（水）までとなっている。
そして、現在「ケンタッキーフライドチキン」では、クリスマスメニューの予約を受付中。お得なオフピーク予約＆早割も用意されている。
