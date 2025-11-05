「え?加工じゃなくて?」の声

デビュー30周年を迎えた歌手の華原朋美がXで公開した最新ショットに狄看曚寮辞瓩上がっている。

華原は実業家・堀江貴文さん(福岡県八女市出身)がプロデュースした飲食店で、30周年記念コンサートの打ち上げを開催したことを報告。添えられた写真は、店名入りうちわを持つ人々の中央で視線を送る華原が写っている。

この投稿にSNS上では「すごい激やせ大丈夫かな」「え、やばいって」「めっちゃ心配になるお姿…」「えー、この感じは中々衝撃的…」「まあ、メイクもしてないしね」「頑張りすぎないで！」「もう本当に朋ちゃんには幸せになった欲しい」「え?加工じゃなくて?」「嘘でしょ??」など驚きと心配の声が相次いでいた。 華原は自身のブログで2023年3月15日に「ダイエットしてからの私の身体」と題し、「79キロあった体重から50キロを切ったり切らなかったりうろついてる状態です」「私は集中型タイプなので徹底的に短期間で痩せました」と告白。翌16日に「ダイエットしてから疲れやすくなったのは栄養不足でした」と血液と尿の検査結果を明かしている。