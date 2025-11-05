五泉市は、部下の女性職員にセクシュアル・ハラスメント行為を複数回したとして、50代の男性職員を停職3カ月の処分にしたと発表しました。



五泉市によりますと、男性職員は2024年度に職場で部下の女性職員に対し「セクシュアル・ハラスメントに該当する発言や身体的接触」を複数回行ったということです。



女性職員が別の上司に相談し発覚。男性職員を10月31日付で停職3カ月の処分にしました。



また、管理監督の責任として男性職員の上司2人に対し厳重注意処分としました。市は、女性職員への心理的影響への配慮やプライバシー保護が必要と判断し、男性職員の所属やセクハラ行為の内容などを公表していません。



市は、再発防止策としてハラスメントの要綱を全職員に対し周知させたということです。