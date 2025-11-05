国会では、5日も高市首相の所信表明演説に対する代表質問が行われました。代表質問は2日目。見えてきた高市政権と野党、新たな3つのポイントについて、日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者が解説します。

1．「攻め時」いつ？ 国民民主の苦悩

2．“野党”初質問…公明のジレンマ

3．高市政権「ここから先が勝負」

■国民民主 迫力、攻め手を欠く“党の苦しい事情”も…

――まず、1つ目「『攻め時』いつ？ 国民民主の苦悩」についてです。国民民主党が、高市政権の「攻め時」についてどうみているのか。5日の論戦から見えたことはあったのでしょうか？

玉木代表の質問を議場で聞きましたが、一言でいうと「攻めあぐねている」という印象です。

ある立憲民主党の議員は、玉木氏について「元気がない。玉木さんは攻め手を欠いている」といっていました。それはなぜか。まずは高市政権の支持率が高いことで、ある野党幹部は「批判ばかりしていれば、自分たちに批判の矛先は向く」と話しています。

それに加え、国民民主党特有の事情があります。それは支持率です。高市内閣の支持率が71％なのに対し、国民民主党の支持率は5％、その前の回に比べ4ポイントダウンしたんです。

自民党との連立をめぐり、与野党から「玉木さんが決断しないでチャンスを失った」という批判も出るなどして今、党の勢いを失っているという現実があります。迫力、攻め手を欠いているのはこうした、党の苦しい事情もありそうです。

■初の野党としての質問 公明党が陥るジレンマとは

――続いて、2つ目「“野党”初質問…公明のジレンマ」についてです。初の野党としての質問に立った公明党ですが、どんなジレンマがあるのでしょうか？

公明党は野党として初の質問に立ちました。野党としてどう追及するかが注目されました。斉藤代表の質問は、連立離脱のきっかけとなった政治とカネの問題では厳しく批判していた一方、高市首相への「攻め」は少なかった印象です。

5日の質問で多かったフレーズが「決意を伺う」という言葉で、4回ほど確認できました。追及よりむしろ、高市首相の決意を聞くという、与党っぽい質問も目立った印象でした。公明党も高市政権を「攻めるに攻めづらいジレンマ」に直面しています。

ある公明党幹部は「野党になったのだから政権批判をすべきだが、急に態度を変えると節操がないとみられる」と話しています。斉藤代表は周辺に「つい与党よりになってしまう」と本音を吐露しています。

攻めづらい理由の1つは、今の高市政権が打ち出している政策の多くは、公明党が与党時代に一緒に作ったものが多いからです。

今、野党として求められる「政権を攻める」姿と、過去、与党として振る舞ってきた行動。このジレンマに陥っているといえます。

■「ここからが勝負」 物価高対策どう進める

――では、3つ目「高市政権『ここから先が勝負』」です。高市政権はここから先が勝負、というのはどういうことでしょうか？

少し振り返ると、高市氏が自民党総裁選に勝利してちょうど1か月がたちます。その後、連立協議、外交ウイークが続きました。首脳外交などが評価され、高い支持率となっていますが、高市政権に期待が集まる「物価高対策」はほとんど動いていません。

確かに5日、ガソリン税の暫定税率は年内廃止が決まりましたが、これは、かなり前から与野党が合意していたもので、ある野党の党首は「むしろ遅いくらい。高市政権の物価高対策の成果ではない」と指摘しています。

今、国会でようやく、物価高の議論がスタートしたのが実情です。野党側は、立憲民主党は食料品に限定した消費税ゼロ、国民民主党は年収の壁の引き上げなどを求めています。

自民党内の政局で物価高対策は先送りが続きました。7日からは予算委員会もスタートします。高市首相には私たちが実感できる形として、物価高対策をどう前に進めるのか、「ここからが勝負」といえます。