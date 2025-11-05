武器による駆除は行わず

クマによる人身被害を防止するため、秋田県と陸上自衛隊第９師団（青森市）は５日、クマの捕獲に向けて協定を結んだ。

自衛隊が箱わなの運搬などで県内市町村を支援する。同日午後、秋田駐屯地（秋田市）の隊員が鹿角市で活動を始めた。大館市、北秋田市、八峰町への派遣も調整している。

支援は自衛隊法１００条（土木工事等の受託）などに基づき、〈１〉箱わなの運搬〈２〉箱わなの設置や見回りに伴う猟友会員らの輸送〈３〉駆除したクマの運搬や埋設のための掘削〈４〉情報収集――の４項目。武器による駆除は対象外で期間は１１月末までとする。

鈴木健太知事は県庁で協定書に署名し、「現場では手が回らないという悲痛な声もある。迅速に調整していただきありがたい」と語った。松永康則・第９師団長は「県民の安全確保のため、役立てるよう活動したい」と応じた。

鹿角市には陸自隊員１５人が派遣され、重さが２００キロほどある箱わなを運ぶ力仕事を担うなどした。クマの目撃が相次ぐリンゴ畑近くに地元猟友会の軽トラックで運搬し、荷台から隊員４人がかりで降ろした。箱わなの設置は免許が必要なため、猟友会のメンバーとともに作業を進めた。

隊員は箱わなを運ぶ「作業組」と、周囲を警戒する「監視組」、上空から情報収集する「ドローン組」に分かれて支援にあたる。背面に金属製プレートを挿入した防弾チョッキを着て、撃退用スプレーを１本ずつ携行する。さらに監視組の隊員は防護盾と武道の「銃剣道」で使われる木銃（長さ１メートル６６）も装備し、クマに遭遇した場合、盾と木銃で威嚇してスプレーを吹きかけて追い払うという。