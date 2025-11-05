圧倒的モテ男子・いおうをめぐり、さわ・ゆうひ・あやなの3人が夜のBBQでバチバチ！ 一方、「難しい」「どんどんわかんなくなってきた」と思い悩むいおうの本音が明かされた。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。3日はチュンチョン編第5話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、大友花恋、かす。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県）

ゆうひ（岩間夕陽、高1／千葉県）

ゆうか（森口優花、高1／大阪府）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」からの継続）

さら（永瀬さら、高3／神奈川県、「マクタン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県）

はる（谷本晴、高3／神奈川県）

かける（鈴木駈、高2／神奈川県）

こうし（倉上昊志、高3／新潟県）

ゼブン（矢田ゼブン、高3／石川県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」からの継続）

女子4人に追われるいおう、紳士的な行動に井上絶叫「好きになるやんこんなん！」

さわ、あやな、ゆうひ、あやかの4人に追われるモテモテ男子。いおう。2日目夜のBBQでは、女子3人がいおうを取り合うバチバチ展開が繰り広げられた。

最初にいおうを捕まえたさわは、一緒に食材を焼きながら、「ねえねえなんか気づいた？」といたずらっぽく笑い、いおうが「前髪！かわいい！」と称賛。これは前の2ショットで、さわが前髪ウィッグをつけると話していた経緯を踏まえたもので、2人だけしかわからない会話で盛り上がる。

一方で、恋のライバル・ゆうひとあやなが近づき、さわといおうの2ショットの場に登場。いおうを囲み女子3人が談笑する中、突然、ゆうひが「バッタついてる！」と叫び、あやなの頭についたバッタを指さす。すかさず、あやなの頭についたバッタをよけるいおうの優しさに、井上は思わず「好きなるやんこんなん！」と悶絶する。

あやなが「ありがとう」と笑顔を見せる中、さわは「よし、もう全部合格！食べよう！」と肉を焼き終え、いおうを連れて席へ戻ろうとリード。

いおうを巡る女子3人の駆け引きに、スタジオもハラハラ

その後、座席に戻りいおうと2ショットを撮るさわを、焼き場から静かに見つめるあやなとゆうひ。さらに、いおうを追って焼き場から席に戻ってきたあやなが「ちょっといおうくん話していいですか？」と声をかけると、さっきまでいおうと2人きりの時間を楽しんでいたさわは気を使って「じゃあうちどっか行くね」とその場を離れた。

また、いおうの両隣を勝ち取ったあやなとゆうひは、食トークでいおうと盛り上がる。「めっちゃ食べるみたいなこと聞いた」といおうに問いかけられたゆうひは、「ハンバーガー3個とポテトとナゲットくらいは食べられる！」と話すなど、会話を楽しむ３人。そんな中、黙々と食事を口に運ぶさわの表情をカメラが抜き、井上はツッコミを入れ、中川も「顔に出すぎてるって！」とハラハラ。

盛り上がる3人の傍から焼き場に移動したさわは、意中の相手が他の男子と特別デートに行ってしまい、手持無沙汰なかける＆はると合流。さわは、「（いおうが）2人に絞ったって言ってくれたの。そこに入ってたのね、それは嬉しかったんだけど、マジで気持ちがわかんない」「みんなに優しいから、優しいところがいいんだけどね…」と切ない胸の内を吐露し、かけるが「わかるよ」とさわの辛い気持ちに寄り添った。

「どんどんわかんなくなってきちゃった」いおう、決められない本音を吐露

BBQ後の手持ち花火の時間では、はる・かける・いおうの男子3人がしゃがみ込み、恋の作戦会議。かけるに「結構固まってきてるの？」と聞かれたいおうは、「わかんなくなってくる。どんどんわかんなくなってきちゃった」と正直に語る。

「知れば知るほど難しくなる、いちばん良くないよね」とうなだれたいおうは、「結局どっちと一緒にいて楽しい？」と問われると、「どっちも楽しい」「知れば知るほど楽しくなるから、良さに気づくから」と思い悩む様子を隠さない。「楽しいのはさわちゃん。一緒に落ち着く人はあやなちゃん」と、それぞれの魅力を語ったが、まだまだ決めきれていないことを明かしていた。