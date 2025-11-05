ドジャースのロバーツ監督、スネル投手らが米人気トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演し、ワールドシリーズ連覇の舞台裏を語った。

先発翌日の連投など３勝を挙げＭＶＰに輝いた山本由伸投手についてキンメル氏から「ロボットじゃないですか？ あの球速と制球、どっちも完璧ですよ」と振られたロバーツ監督は「そう、彼はプログラム済みだから」と即答して笑うと「ショウヘイと同じで、何か人間を超えたものがある。練習のときも常に完璧を目指してるんだ」と続け、スネルも「ブルペンでもそうだよ。フォームも表情も全く崩れない。“壊れないマシン”ってみんなで呼んでる」とエピソードを明かした。

キンメル氏から「オオタニとヤマモトの関係って、どんな感じなんです？ 兄弟のようにみたいに見えるけど」という質問にロバーツ監督は「その通りだよ。ショウヘイが兄貴分で、ヨシが弟みたいな感じ。ショウヘイが静かにしてると、ヨシも静か。ショウヘイが笑うと、ヨシも笑う。でもどっちも完璧を求めるタイプだから、お互いに刺激し合って、いい意味で張り合ってる」と解説した。

「ブルペンで２人が話してるのを見ると、言葉を発せずに会話をしているようなんだ。ジェスチャーと笑いだけで通じ合ってる感じ。見ていてちょっと羨ましいよ」と２人をよく知る捕手のスミス。“キケ”Ｅ・ヘルナンデス内野手は「時々、どっちが先に人間やめるのか、ってみんなで賭けしてる」とジョークで続くと、観覧客の爆笑を誘っていた。