巨人の３軍投手コーチに就任した西村健太朗氏が５日に自身のインスタグラムを更新し、第１子誕生を報告した。

「ご報告」と題して投稿し「新しい命が誕生しました」。赤ちゃんの手の写真をアップし「小さな手でパパとママの指をしっかり握ってくれた瞬間、言葉にならないほどの感動がありました」と心境を記した。

西村コーチは昨年８月に再婚を発表。今年１月に挙式を報告し、７月に妻の第１子妊娠を公表した。「無痛分娩の予定が、急きょ帝王切開に。不安な状況の中でも、迅速に対応してくださった医師・助産師の皆さんには心から感謝しています」とつづった。

妻に対しては「つわりが酷くて大変な時期も、家事や食事を頑張ってくれた妻には感謝の気持ちでいっぱいです」と労った。「これから家族3人で支え合いながら、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」と記し、「＃出産 ＃新しい命 ＃帝王切開 ＃無痛分娩 ＃ありがとう ＃医師に感謝 ＃助産師さんありがとう ＃妻に感謝 ＃家族の絆 ＃家族が増えました ＃パパになりました」とハッシュタグをつけた。

西村氏は現役時代は巨人で抑えとしても活躍。引退後はジャイアンツアカデミーコーチ、ジャイアンツジュニア監督を務め、この秋に３軍投手コーチに就任した。