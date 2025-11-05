11月5日は「津波防災の日」です。それに合わせて鹿児島市で地震や津波を想定した避難訓練がありました。

（避難訓練のようす）「姿勢を低くして頭を守り、その場から離れないようにしてください」

この訓練は、錦江湾を震源とする地震が発生し、市内で震度7を観測。その13分後に鹿児島市の沿岸部を最大3.4メートルの津波が襲うという想定で行われたもので、5日は鹿児島市鴨池新町の事業所の従業員らおよそ20人が参加しました。

（記者）「鹿児島県西部に大津波警報が発表されたという想定で津波避難訓練が行われています」

津波避難ビルに指定されているアートホテル鹿児島には近くの事業所の従業員も避難して、高さ13メートルほどのフロアに急いで上がりました。

参加者は、あらためて津波から避難するポイントや鹿児島市のハザードマップなどを学んでいました。

（近隣の歯科医院スタッフ）「しっかり患者を、高齢の方もいるので気を付けながら誘導することをイメージできた」

（ホテルフロントスタッフ）「いかにお客様を不安な気持ちにさせないようにするかが大事になると思うので考えたい」

（鹿児島市危機管理課 脇田浩任課長）「それぞれ迅速かつ的確に避難行動をとっていただけた。どのような行動をとるべきか、どこに避難すべきかなどを考えるきっかけにして、いざという時の行動につなげてほしい」

3日地震が相次ぎ最大震度4を観測した霧島市です。全校児童314人の陵南小学校でも訓練がありました。

霧島市を震源とする震度6弱の地震が起きた想定で、児童らは、一斉に机の下に潜り込み、机の脚をつかみ体を守りました。その後、火災を想定した訓練では、消火器の使い方を学び放水を体験していました。

（6年生）「おととい地震が来て不安な気持ちもあった、いろいろなことが学べてよかった」

（陵南小学校 福元真太郎教頭）「子どもたちも緊張感を持って訓練に参加したと思う。いつ起こるかわからないという意識は常に持つように声かけしていきたい」

あらためて地震から身を守るための「3つの安全確保行動」を確認しましょう。

▼「まず低く」

▼「頭を守り」

▼「動かない」

この3つをぜひ覚えてください。

・