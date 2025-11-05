高市政権で防衛相に起用された小泉進次郎氏が、ピート・ヘグセス米国防長官とのオフショットを公開した。

５日までにインスタグラムを更新し、「ＡＤＭＭプラスのメンバーによるガラディナーでは、マレーシアの『バティック』のシャツが用意されていて全員がそのシャツに着替えて参加しました。写真は、アメリカのヘグセス長官とシンガポールのチャン大臣と一緒にディナー会場への呼び込みを待っているところ」とラフなシャツで笑顔。

「ヘグセス長官は第１０１空挺師団隷下の Ｒａｋｋａｓａｎｓ （落下傘ズ）と云う部隊の元隊員で、この隊のシンボルマークが朱塗りの鳥居のため、腕に彫っている鳥居のタトゥーを見せてくれました」とヘグセス氏のタトゥーもちらり。

「先日来日の際には、お土産にパンケーキミックスを差し上げたのですが、ヘグセス長官は家で子どもたちにパンケーキを作ってあげるという話を聴いたから用意しました。家族団らんの時間でも日本を思い出してくれたら嬉しいです」（すべて原文ママ）と交流をつづった。

小泉氏は先月にヘグセス米国防長官と会談した際、特製のスカジャンを贈ったことも話題となった。この投稿にはフォロワーから「お二方ともいい笑顔ですね」「お洒落ですね」「さすがのコミュ力」「イケメン同盟」などの声が寄せられていた。