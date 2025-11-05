ロサンゼルス・ドジャースの共同オーナーで、女子テニス界の重鎮、ビリー・ジーン・キングさん（81）が、2025年11月4日にインスタグラムを更新。ドジャースの優勝パレードの様子を公開した。

ベッツやカーショーの家族写真も

キングさんはインスタグラムで、「ロサンゼルスで、ワールドチャンピオン連覇を成し遂げたヒーローが歓迎されました！」と切り出し、パレードの動画や写真を公開。その中に、優勝記念のTシャツを着た大谷翔平選手（31）とドジャースのスタジャンを肩にかける真美子夫人（28）が、テーブルに置かれた2つのトロフィーを囲んで、はにかんだ笑顔を見せる写真もある。

また、ムーキー・ベッツ選手（33）の家族の集合写真や、今季で現役を引退するクレイトン・カーショー選手（37）夫妻と、キングさんのパートナーで元テニス選手のイラナ・クロスさん（69）の3ショットなども公開された。

キングさんは「改めて、ワールドシリーズ優勝おめでとうございます！ そして、この街はなんとパーティーのやり方を熟知していることでしょう！」と興奮をつづった。

コメント欄には「最高の写真！ おめでとうございます！ 素晴らしいシーズンだった」「家族写真大好き」「今までで一番素晴らしいワールドシリーズだった」「本当に本当におめでとう」などと書き込まれている。