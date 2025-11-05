姶良市の国道10号・網掛橋は集中豪雨で被害を受け通行止めとなっています。

復旧工事が進み、今月9日におよそ3か月ぶりに全面開通する見通しとなりました。

（記者）「網掛橋です。橋のすぐ下では測量が行われている。橋の上ではクレーン車が動いている」

網掛橋は今年8月の大雨で川底がえぐられたため通行止めが続いていて、工事が進められています。

鹿児島国道事務所は5日応急復旧工事のめどがついたとして今月9日の午前10時に通行止めを解除し、全面開通すると発表しました。

網掛橋は災害前、1日およそ2万5000台の交通量がありましたが、通行止めで激減。商店街も大きな影響を受けました。通行再開のめどがつき、地元では安堵の声が聞かれました。

（近くの住民）「うれしい。10号線沿いに住んでいて静かで火が消えたみたいだと思った」

（網掛橋復興臨時通り 会川村吉一会長）「いよいよという感じ、橋が開通することで新しい人たちの顔を見ることができる。にぎやかになってくるのでとても楽しみ」

なお、国道10号の通行止めに伴い、東九州自動車道の隼人東ICから加治木ICの間で今年8月から無料開放を行っていましたが網掛橋の開通と同じ、今月9日午前10時に終了するということです。

