人と動物、環境を一体的に考え、感染症対策などに取り組む「ワンヘルス」。福岡県の拠点施設の起工式が5日、行われました。

起工式は、福岡県の服部知事らが出席して行われました。



ワンヘルスは人、動物、地球環境を一つの健康と捉え、一体的に守っていく考え方です。



福岡県はその拠点として、保健医療経営大学の跡地に全国で初めてワンヘルスセンターを整備します。



総事業費はおよそ200億円です。

人の健康や環境保全を調査する「保健環境研究所」を移転させ、家畜やペット、野生動物などの保健衛生を担う「動物保健衛生所」を新設し、連携して研究などを進めるということです。



また、一般の人がワンヘルスを体験学習できるようにと、豊かな生態系が存在した1960年代の里山などを再現したエリアも整備する予定です。



福岡県のワンヘルス事業をめぐっては、昨年度の調査で県民の認知率が55.7％と、理解の促進が課題となっています。

■服部知事

「ワンヘルスというものの理念や実践が大きく広がっているかというと、まだまだであると言わざるを得ません。こうしたことを我々はしっかり取り組んでいかなければいけない。」



センターは2027年12月以降に利用が始まる予定です。