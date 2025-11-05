

櫻井海音

櫻井海音、ヒコロヒー、柴那典氏、松島功氏が５日、都内で開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』記者発表会に登場し、トークセッションを行った。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」実行委員会は5日、都内で記者発表会を開催し、2026年開催に向けた概要と、主要部門のエントリー候補作品の中間集計を発表した。

ゲストとして登壇した俳優・ミュージシャンの櫻井海音は、中間発表で並んだ候補作に言及し、自身の音楽活動のルーツを語った。

「最優秀アルバム賞」の中間発表では、1枚の作品を通してアーティストの世界観を体感できる候補作が並び、ゲスト陣の注目を集めた。

櫻井は、候補作リストの中にあったONE OK ROCKの作品に触れ、アルバム『DETOX』に言及した。櫻井は、自身が音楽を始めたきっかけがONE OK ROCKであり、彼らのライブDVDを見たことが現在の活動に繋がっていると明かした。また、「以前僕が出演していたドラマの主題歌もONE OK ROCKさんが担当しており、ライブやツアーも観に行った経験がある」と話し、「そういった意味でもすごく注目しています」と語った。

続いて発表された「最優秀楽曲賞」の中間発表について、櫻井は候補に挙がった楽曲の多様性に着目。櫻井はMrs. GREEN APPLEの楽曲「クスシキ」や「ダーリン」「天国」を挙げ、「僕自身も好きでめちゃくちゃ聴くしカラオケでも歌う」と述べ、多数の楽曲が候補に挙がっていることに驚きを示した。また、個人的に「バンドサウンド」を好んで聴く傾向があるとしながらも、アイドルグループのFRUITS ZIPPERの楽曲も、SNSを見ていて出会い好きになったと明かした。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年5月に初開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』を経て、「今」の音楽シーンと、それを支えるクリエイターへの光を強める方向に大きく進化を遂げる。2025年の第1回大会では、日本の主要音楽団体が初めて共同で開催する「国際音楽賞」として、ロームシアター京都をメイン会場として行われた。これに対し、『MAJ2026』では、メイン会場を京都から東京「TOYOTA ARENA TOKYO」へと移す。

主催者側は、これを「伝統から未来へ」「日本の音楽がアジアそして世界へと繋がる新たな挑戦」の年と位置づけている。MAJの基本コンセプト「世界と繋がり、音楽の未来を灯す」、そして「透明性」「グローバル」「賞賛」「創造」の4つの約束は変わらず継続されるが、東京開催となる2026年は、6月8日から13日の１週間を「開催ウィーク」とし、街全体を巻き込んだフェスティバルとして展開される。

『MAJ2026』の最も大きな変更点のひとつが、楽曲・アルバム部門の対象リリース期間の設定。『MAJ2025』の対象はリリース時期に関わらず、設定期間中にチャートインした楽曲やアルバムが対象。『MAJ2026』の対象は、2025年1月1日から12月31日までに初めて配信または発売された作品を対象とし、「今年1年間でリリースされた楽曲」に焦点を当てる。これにより、アワード自体が「今何が盛り上がっているのか」にスポットライトを当てたものとなる。

この変更に伴い、長期間愛される楽曲を称えるための「バックカタログ部門」が新設された。同部門には、1年以上長く愛されチャートインしている楽曲を称える「最優秀ロングヒット楽曲賞」と、ランク外から再び注目を集めた楽曲を称える「最優秀リバイバル楽曲賞」が設けられる。