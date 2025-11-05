立山町にある称名滝周辺の紅葉が見頃を迎えています。きょうは雲が多かったものの、多くの観光客が写真を撮るなどして楽しんでいました。



佐伯翔太キャスター

「大きな音を立てて水しぶきをあげる称名滝。標高1000mを超える周辺では、紅葉が見頃を迎えています。木々が赤、黄、橙に鮮やかに染まっています」



落差日本一、350mを誇る立山町の称名滝。



岩の間を切り裂くように白い滝筋が勢いよく流れ落ちます。周辺では紅葉が見頃を迎え、岩肌を赤や黄色の葉が鮮やかに彩っています。





きょうは雲の多い空模様となりましたが、多くの観光客が訪れ美しい景色を楽しんでいました。地元の人「毎年来てるんですけど今年はきれいですね。今日来てよかったです」東京からの観光客「東京だとあんまり見ないから新鮮。空気が澄んでますよね」オーストラリアからの観光客「とてもきれい。カラフルで活力を感じます。赤から黄色、深緑までのコントラストもいいですね」今年は台風の影響が少なく、葉や枝の損傷が少なかったことに加え、ここしばらくの冷え込みで紅葉が一気に進んだということです。山の上の方ではすでに雪をいただいた部分もあり、季節の移ろいの早さを感じさせます。また、立山町ではクマの目撃が相次いでいて、町は遊歩道沿いの掲示で注意を呼び掛けています。称名滝周辺の紅葉は、今週末まで見頃が続きそうです。