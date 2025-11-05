５日、開幕式であいさつするグルジアのコバヒゼ首相。（上海＝新華社記者／方竽）

【新華社上海11月5日】第8回中国国際輸入博覧会および虹橋国際経済フォーラムの開幕式が5日、上海で行われた。

５日、開幕式であいさつするセルビアのマツット首相。（上海＝新華社記者／任鵬飛）

５日、開幕式であいさつするナイジェリアのタジュディーン下院議長。（上海＝新華社記者／方竽）

５日、開幕式であいさつするスロベニアのロトリッチ国民評議会議長。（上海＝新華社記者／方竽）

５日、開幕式でビデオを通じてあいさつする国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）のグリンスパン事務局長。（上海＝新華社記者／任鵬飛）

５日、開幕式であいさつする国連工業開発機関（ＵＮＩＤＯ）のミュラー事務局長。（上海＝新華社記者／任鵬飛）