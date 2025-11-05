女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」は5日、東京・上野の飛行船シアターで準決勝2日目を行い、ファイナリスト8組を発表した。

日本テレビ辻岡義堂アナウンサーが1組ずつ決勝進出メンバーを発表。紺野ぶるま、もめんと、電気ジュース、エルフ、ニッチェ、とんでもあや、ヤメピ、パンツ万博が順に読み上げられると、それぞれが思い思いに喜びを表現した。

最初に呼ばれた紺野は「お待たせしました。おまたが少しいい香りなのかもしれません」と、さっそく得意の下ネタで喜びを口に。ニッチェは7年ぶり3度目の決勝で、江上敬子は、「うれしいなあ…うれしいなあ…」と、腕を組みながら感慨を口に。「6年空いちゃって、久しぶりのTHE Wだったので緊張した。第1回、2回は優勝できなかったので、忘れ物を取りに行かせていただきます」と、高らかに優勝を宣言した。

大会にはフレッシュな顔ぶれも。モメント、電気ジュース、とんでもあや、ヤメピ、パンツ万博が初めて決勝の舞台を踏む。とんでもあやは、50歳で芸歴11年のピン芸人という異色の存在。「うそ？ありがとうございます！私だけの力じゃないんで。ソニーの先輩とか後輩とか同僚のおかげなんで…優勝目指して頑張ります！」と、何度も飛び上がって大喜びした。

準決勝には40組が出場。決勝8組の狭き門を目指し、4、5日の2日間にわたり激戦を繰り広げた。テレビでも活躍する昨年ファイナリストのキンタロー。、ぼる塾、おかずクラブ、河邑ミクは、準決勝で敗退した。

今年で9回目を迎えた大会は、史上最多の1044組がエントリー。優勝者には優勝賞金1000万円と、副賞の日テレ系番組出演権と冠特番が贈られる。決勝は日本テレビ系で、12月13日午後7時から生放送される。

準決勝を勝ち進んだ40組は以下の通り（五十音順）。

足腰げんき教室、アルミカン、イヌダ、エアコンぶんぶんお姉さん、エルフ、おかずクラブ、オトメタチ、河邑ミク、キンタロー。、栗尾真理、紺野ぶるま、田植え、忠犬立ハチ高、DISCOいい気持ち、電気ジュース、とりせん、とんでもあや、南天、にこさ、ニコミハジメテ、ニッチェ、馬場園梓、ハヤイカガヤイ、はるかぜに告ぐ、ぱん、パンツ万博、ひぐちこうめ、膝野サラ、ぷぅのはな、変ホ長調、ぼる塾、梵天、マリア、もじゃ、もめんと、燃ゆるレジーナ、やました、ヤメピ、ラメ入り、爛々・萌々

【過去の優勝者】

第1回（2017年）ゆりやんレトリィバァ（参加636組）

第2回（2018年）阿佐ヶ谷姉妹（参加606組）

第3回（2019年）3時のヒロイン（参加627組）

第4回（2020年）吉住（参加646組）

第5回（2021年）オダウエダ（参加700組）

第6回（2022年）天才ピアニスト（参加735組）

第7回（2023年）紅しょうが（参加863組）

第8回（2024年）にぼしいわし（参加903組）