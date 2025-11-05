格闘技イベント「RIZIN」は5日、大みそか大会に関する緊急記者会見を東京・六本木ヒルズアリーナで実施。12月31日に開催される「師走の超強者祭り」の対戦カードを発表。朝倉未来（JTT）がフェザー級王者・ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)に挑戦することが決定した。そして「師走の超強者祭り」では6大タイトルマッチが決定した。会見終了後に“乱入者”がステージに上がるハプニングが起こった。

10周年イヤーの大みそかも“聖地”さいたまスーパーアリーナで大会を開催する「RIZIN」。昨夏に開催された「超RIZIN3」、今夏に開催された「超RIZIN4」に続いてスタジアムバージョンで開催される。

会見に出席した榊原信行CEOは「今年の大みそか。10周年ラストのビッグイベントで今までみんなが経験したことのない体感したことない熱狂の空間をつくります！」とファンに誓った。

会見に同席した未来は「本当に史上最強の相手を用意してもらって相手にとって不足ないので、全力で1Rから倒しにいきます」と意気込んだ。

会見終了後に記念撮影、フェースオフ撮影が行われて全選手が降壇すると、“乱入者”がステージに上がるハプニングが起こった。“乱入者”はブレイキングダウンに参戦している埼玉喧嘩自慢のメカ君。「ブレイキングダウンからわざわざ来たぞ！芦澤やれよ！」と主張。スタッフに取り押さえられてステージから下がった。

会場がただならぬ空気になる中で、司会進行の鈴木芳彦アナウンサーは「スタッフ把握してますか？元々予定にないのでマイクをお渡しすることはできません」と冷静に対処した。