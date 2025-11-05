きょう11月5日は「津波防災の日」ですね。聞き慣れないという人も多いかもしれません。



しかし、能登半島地震では、県内で初めて津波警報が出され、津波への備えが大切だと実感した人も多いと思います。



国が「津波防災の日」を定めるきっかけとなったのは東日本大震災です。なぜこの日かというと、1854年の安政南海地震で和歌山県を津波が襲った際、庄屋が刈り取ったばかりの稲に火をつけて、人々を高台へ導いて命を救った「稲むらの火」の逸話に由来しています。





富山でも津波への備えは大切ですね。能登半島地震の際には、県内で3メートルの津波が予想され、富山市では地震発生から25分後に最大で80センチの津波を観測しました。県が津波を引き起こすおそれがあると想定する富山湾の断層は3つあります。糸魚川沖、富山湾西側、そして呉羽山断層帯です。調査の結果、予想される津波の高さは3メートル前後から最大で10メートルです。一方、最大の特徴は津波が到達するまでの時間が短いことです。震源が呉羽山断層帯の場合、富山市と魚津市ではわずか2分で到達する予想です。もう1つは、津波で浸水する地域は沿岸のごく一部だということです。つまり、避難では、海の近くから速やかに離れることが大切です。落ち着いて行動するためにも市や町が発表している津波ハザードマップで自宅や職場の位置を確認したり、家族で避難場所などについて話し合ったりすることが大切ですね。能登半島地震から、まもなく2年になります。日々の生活の中で防災への意識は薄れがちです。津波防災の日をきっかけに、あらためて防災について考えてみてはいかがでしょうか。