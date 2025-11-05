『誰カブキ』の#1が放送。安藤美姫が、恋愛事情を赤裸々に告白し、現在は恋人募集中で「24時間オープンです」と積極的な姿勢を見せた。

【映像】歌舞伎メイクをした安藤美姫&恋愛事情

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストには元フィギュアスケート選手の高橋成美、みなみかわが出演した。

舞台となる六本木の様子を見てみると、雨の降る大都会の中でひときわ目立つ歌舞伎スタイルの人物が。その人物が勢いよく走りだすと、いくつかのヒントが出された。

ヒントによって、ゲストはオリンピックにも出場したことのある「アスリート」であることが発覚。今現在は恋愛しておらず、一番最近の恋愛は5年前で、「日本人よりも海外の人からモテてきた」というスペシャルヒントも出された。さらに、今は彼氏募集中だという。ヒントによって、スタジオメンバーは続々と正解を回答。答えは、フィギュアスケーターの安藤美姫であることが判明した。

スタジオに到着した安藤に、森田が「日本人より海外のかたにモテていたんですか」と尋ねると、「恋人の半分は海外の方だった」と告白。現在は、恋人募集中で「なんでも大丈夫です。ドンとこい。24時間オープンです」と次の恋愛に対してかなり前向きな姿勢を見せた。