こんなに生きづらくなるなんて…不倫肯定派の女性が社内不倫したことを後悔した話
不倫を肯定する女性がいると、なんの罪の意識もなく既婚者と関係をもつため危険です。しかし、世の中の大半の人は不倫を悪だと認識しているため、不倫肯定派の女性の立場が悪くなるのは目に見えていますよね。今回は、不倫肯定派の女性が社内不倫したことを後悔した話をご紹介いたします。
辞めたくても辞められない
「社内の既婚者男性と不倫をしていました。不倫していることは悪いと思ってなかったので堂々とデートをしていたら、その現場を同僚に見られたみたいで、すぐに社内に噂が広まってしまったんです。それでも彼のことが好きだったし、このまま関係を続けていくつもりだったけど、『妻にバレたらやばいから別れよう』『社内でも変な噂が立って気まずいし……』と言われてフラれました。
結局奥さんには勝てないことがわかったし、社内では不倫の噂が広まって冷たくされるし、でも辞めたら生活ができなくなるし……。こんなにも生きづらくなるんだったら、不倫なんてしなければよかったですね」（体験者：20代 女性・派遣／回答時期：2025年8月）
▽ 不倫を悪いと思っていない人は、自分が窮地に立たされない限り、その罪の重さを理解できないかもしれませんね。もし奥さんにバレたら慰謝料を請求されるため、もっと生活は苦しくなるでしょう。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。