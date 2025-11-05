女性グローバルアーティスト「KISS OF LIFE」が5日、都内で、日本デビューとなるミニアルバム「TOKYO MISSION START」発売記念ミニライブを行った。

同グループはリーダーのジュリー（25）、ナッティ（23）、ベル（21）、ハヌル（20）の多国籍4人組。23年7月、「KISS OF LILE」で韓国デビュー。グループ名には「新鮮な音楽で新しい息を吹き込んで、人生に胸を躍らせる」というメッセージが込められている。24年10月から韓国を皮切りに北米、欧州、アジアを回るワールドツアーを行った。

満を持しての日本デビュー。寒空の中、会場は熱心なKISSY（キッシー＝ファンの呼称）で埋め尽くされた。「Let's Go!」のかけ声でメンバーが登場。オープニング曲には「Shhh」を選んだ。

MCは全て日本語で挑戦。ジュリーは「みなさんこんにちは！」、ハヌルは「今日、日本デビューしました！ 楽しみにしてくれていましたか」と呼びかけた。

また、ハヌルは最近覚えた日本語に「ブチアゲ」を挙げた。ジュリーの「KISS OF LIFEに会えて“ブチアゲ”ですか？」にKISSYは声援で応えた。

この日、セクシーダンスが特徴的な「Sticky」、R＆Bを感じさせながらも、指でL字を作るキャッチーなダンスパフォーマンスのタイトル曲「Lucky」の3曲を披露。最後はKISSYと記念撮影も行った。

同ミニアルバムは、この3曲の他「Midas Touch」「Nobody Knows」「R.E.M」の計6曲を収録。また、12月10日の福岡公演を皮切りに、大阪、東京と巡るジャパンツアーも発表されている。KISS OF KLIFEが日本における第1歩を踏み出した。