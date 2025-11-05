『学園ベビーシッターズ』最新27巻が11月5日（水）に白泉社より発売される。

【画像】 『学園ベビーシッターズ』最新27巻発売記念でPVが公開

TVアニメ『学園ベビーシッターズ』で主人公・鹿島竜一役を演じた声優・西山宏太朗が、同巻の発売を記念して制作されたPVに再び竜一役として出演している。西山が同役の声を担当するのは、「ドラマCD付き特装版16巻」以来、約8年ぶり。PVは同日よりYouTubeチャンネル「花とゆめコミックスチャンネル」で公開されている。

収録の様子は『学園ベビーシッターズ』公式Xで紹介されており、西山とキャラクター・虎太郎のぬいぐるみとの撮影風景なども投稿されている。また、西山の直筆サイン色紙が抽選で3名に当たるキャンペーンも実施。応募は『学園ベビーシッターズ』公式Xのフォローと該当ポストのリポストで完了し、受付期間は11月5日18時から11月14日23時59分まで。

さらに、単行本27巻の帯に付属する応募券と、『LaLa』12月号（販売期間：～11月20日）に付属する応募券を合わせて応募すると、A4クリアファイルがもらえる特典企画も行われている。

加えて、「Cafe Morinomiya」でのコラボカフェ企画が大阪で開催中。会期は前半（10月21日～11月25日）と後半（11月26日～12月28日）に分かれ、作品に関連したメニューや展示が提供される。また、連載15周年を記念した『学園ベビーシッターズ』公式原画展も開催予定で、東京・神戸の2会場で展開される。原画展ではアナログ原稿や複製原稿、描き下ろしの等身大パネル13体、未公開ネームなどが展示される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）