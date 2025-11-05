味付けはまさかの…ダイアン・ユースケ考案“ペヤング”アレンジでスタジオが微妙な空気に

11月4日（火）の『深夜のダイアン』では、「ペヤング ソースやきそば」のアレンジを競う「ペヤング オリジナル超え 食べ方選手権」の後編が放送された。

それぞれが自分のイチオシアレンジを披露するなか、まさかの不評レシピが爆誕し…？

【映像】見た目も斬新過ぎるユースケのペヤングアレンジ

ペヤングが大好きだというユースケ＆津田篤宏（ダイアン）、ヒコロヒー、ジャンボたかお＆池田直人（レインボー）、深堀未来（BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE）が参加した今回の企画。

前回、津田と深堀が自己流アレンジを紹介したのに続き、今回はユースケ、ヒコロヒー、レインボーの2人が“いつもやっている”という食べ方を披露する。

ユースケが見せたのは、ペヤングのソースを使わない食べ方だった。

湯切りした麺に絡めるのは、ソースではなくバター。あまりにも意外な展開に、ヒコロヒーは「えええっ!?」と驚きの声をあげる。かき混ぜながら「初めてかも」と戸惑いを隠せないヒコロヒーだったが、ジャンボは「香りは最高ですよ！」と期待を寄せる。

ここに加えるのが、イカの塩辛。麺と塩辛を和えながら、津田は「大丈夫？これ」と終始不安そうだ。

「（感想は）ちゃんと素直に言おうな」と確認しつつ、いざ全員で試食。

津田や深堀のアレンジのときは皆一斉に「美味しい」と声をあげていたが、今回は全員が眉間にシワを寄せるなど微妙な表情を浮かべる。

誰もが口をつぐみ、スタジオが静寂に包まれるなか、津田が意を決したように正直すぎる一言をつぶやくと、出演者たちは大爆笑。当のユースケ自身も「こんなんやったっけな…」と頭を抱えていた。