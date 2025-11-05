サンダーが破竹の開幕8連勝…SGAは80試合連続で20得点以上を記録してNBA歴代単独3位に

11月5日（現地時間4日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーが、敵地インテュイット・ドームへ乗り込んでロサンゼルス・クリッパーズと対戦。同点8度、リードチェンジ5度を数えるも、8点リードで迎えた最終クォーター開始から11連続得点で19点リードへ広げたサンダーが、最終スコア126－107で勝利した。

サンダーはエースのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）が第4クォーターに出場せず温存も、ゲームハイの30得点12アシストに4リバウンド3ブロックと殊勲の働き。

さらに、6本の3ポイントシュートを沈めたアイザイア・ジョーが22得点、ケイソン・ウォーレスとアーロン・ウィギンズがそれぞれ12得点、腰の痛みのため過去3戦を欠場していたチェット・ホルムグレンが復帰戦で11得点5リバウンド3アシスト3ブロック、アイザイア・ハーテンシュタインが10得点7リバウンド3アシスト4スティールで続いた。

昨シーズンの王者サンダーは、今シーズンのNBAで唯一開幕から無敗を誇っており、クリッパーズ戦の勝利で8勝0敗とした。開幕8連勝は、シアトル・スーパーソニックス時代の1993－94シーズン（開幕10連勝）以来最長で、2008－09シーズンのオクラホマシティ移転後では球団最長記録に。

そして昨シーズン序盤からレギュラーシーズンで毎試合20得点以上を立て続けに奪っているSGAは、クリッパーズ戦でその記録が連続80試合へ到達。オスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか／79試合）を抜き、NBA歴代単独3位へと順位を上げた。

翌6日にポートランド・トレイルブレイザーズ戦を控えるサンダーは、ここまでディフェンシブ・レーティング104.2とネット・レーティング＋13.1でリーグベスト、平均10.9スティールで同2位、平均122.6得点で同5位と、驚異的な強さを見せている。



Shai Gilgeous-Alexander has recorded 80 consecutive games with at least 20 points, passing Oscar Robertson for the third-longest streak in NBA history! https://t.co/ETwFbSl9QV pic.twitter.com/niew1Oc1en

- NBA.com/Stats (@nbastats) November 5, 2025

