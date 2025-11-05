毎年人気の紅葉スポット、天童市県総合運動公園のイチョウ並木がいま見頃を迎えています。

【画像】200メートル以上の秋色のトンネル

秋晴れとなったきょう、黄金色に染まった秋の世界が訪れる人を楽しませていました。

大内希美アナウンサー「朝は冷え込んだが今は日が届き小春日和。上を見上げると今年も見事に色づいた黄色いイチョウが青空によく映えている」

天童市・県総合運動公園にあるイチョウ並木です。

全長２４４メートルにわたって植えられた７４本のイチョウの木が色鮮やかな黄色のトンネルをつくっています。

きょうは青空の下、イチョウを眺めながら散策したり写真を撮ったりする人たちで賑わっていました。

■訪れた人は

訪れた人「上の子の３歳の七五三撮影。天気も良くてすごく良かった」

訪れた人「とてもきれいでみんなで写真を撮れて幸せ」

訪れた人「イチョウの木が重なっているのがいい。１本じゃなくてずっとあって。すごく綺麗。感動した。また来年・・・」

訪れた人「人と人との重なりみたいで寄り添って楽しみたい」

訪れた人「詩みたい」

■子どもたちの散歩コースにも！

こちらは地元の園児たちの散歩コースにもなっているようで、子どもたちは体いっぱいに秋を感じていました。

銀杏の匂いを嗅いだ子「くさ～い」

子ども「どんぐりこ」

子どもたちは景色よりも目の前に落ちている葉っぱや木の実に夢中でした！

結婚歴６０年の夫婦（夫）「私のモットーは『明るく、元気で、仲良く』」

結婚歴６０年の夫婦（妻）「とっても優しいです！」

普段は別々の介護施設で過ごしているというこちらの夫婦。

結婚して６０年。月に１度の２人の時間が人生の楽しみです。

結婚歴６０年の夫婦「いい１日。記念日」