松本vs宮崎 スタメン発表
[11.5 J3第31節](JITス)
※19:30開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 36 松村厳
DF 44 野々村鷹人
MF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 23 滝裕太
MF 40 樋口大輝
MF 42 田中想来
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
控え
GK 35 神田渉馬
DF 7 馬渡和彰
DF 19 杉田隼
DF 22 佐相壱明
MF 15 山本康裕
MF 25 川上航立
MF 30 國分龍司
MF 41 村越凱光
FW 43 林誠道
監督
早川知伸
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 31 岡本享也
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
MF 47 奥村晃司
FW 11 橋本啓吾
FW 58 武颯
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 4 櫻井風我
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
FW 18 吉澤柊
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
