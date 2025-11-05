社会通念上不適切な行為…清水がサポーター1名への処分を発表
清水エスパルスは5日、IAIスタジアム日本平で10月25日に開催されたJ1第35節・東京ヴェルディ戦で、清水サポーターの来場者による観戦ルール違反行為があったと発表した。
クラブ公式サイトによると、違反行為は「社会通念上不適切な行為」。Jリーグ試合運営管理規定では「人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的その他社会通念上不適切な発言または行為」を禁止している。
この違反行為の結果、試合運営の妨害を受けたという。クラブは該当の1名に対し、無期限入場禁止処分を通告した。また、清水に関わる全てを禁止することも併せて報告している。
クラブは「本件にかかわらず、清水エスパルスがIAIスタジアム日本平で主催試合を行う上で、迷惑行為や禁止行為等は、大変遺憾な行為です。清水エスパルスでは、今後このような違反行為がないよう再発防止を徹底してまいります」と表明。「ご来場いただく皆様におかれましては、観戦マナー・ルール順守の上、ご観戦いただきますようお願いいたします」とメッセージを発信した。
クラブ公式サイトによると、違反行為は「社会通念上不適切な行為」。Jリーグ試合運営管理規定では「人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的その他社会通念上不適切な発言または行為」を禁止している。
クラブは「本件にかかわらず、清水エスパルスがIAIスタジアム日本平で主催試合を行う上で、迷惑行為や禁止行為等は、大変遺憾な行為です。清水エスパルスでは、今後このような違反行為がないよう再発防止を徹底してまいります」と表明。「ご来場いただく皆様におかれましては、観戦マナー・ルール順守の上、ご観戦いただきますようお願いいたします」とメッセージを発信した。