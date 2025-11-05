神戸vs蔚山 スタメン発表
[11.5 ACLEリーグステージ第4節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:ムハンマド・ビン・ジャハリ
副審:アブドゥル・ハシム、アンディ・タン
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 13 佐々木大樹
MF 25 鍬先祐弥
FW 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
控え
GK 32 ウボング・リチャード・マンデー
GK 71 権田修一
DF 15 本多勇喜
DF 2 飯野七聖
DF 23 広瀬陸斗
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 11 武藤嘉紀
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行
[蔚山HD]
先発
GK 23 ムン・ジョンイン
DF 2 チョ・ヒョンテク
DF 4 ソ・ミョングァン
DF 28 イ・ジェイク
DF 66 ミロシュ・トロヤク
DF 96 チェ・ソクヒュン
MF 14 イ・ジンヒョン
MF 22 キム・ミンヒョク
MF 36 マティアス・ラカバ
MF 72 ペク・インウ
FW 18 ホ・ユル
控え
GK 31 リュ・ソンミン
DF 13 カン・サンウ
DF 15 チョン・スンヒョン
DF 26 パク・ミンソ
MF 10 イ・ドンギョン
MF 27 イ・チョンヨン
FW 16 イ・ヒギュン
FW 9 マルコン
監督
ノ・サンレ
