『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式はTOYOTA ARENA TOKYOで開催！約70の表彰部門の詳細も決定

一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会が設立した国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が、2026年6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催されることが決定。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で表彰する66部門の詳細およびエントリー対象作品規定、さらに2025年1～8月の楽曲を集計した中間集計も発表された。

※部門数は11月5日現在

■6月13日夜に主要部門を発表するGrand Ceremony、およびレッドカーペットを開催

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大し、2025年10月に開業されたTOYOTA ARENA TOKYOにて2026年6月13日に授賞式が行われる。

6月13日の夜に主要部門を発表するGrand Ceremony、およびレッドカーペットをTOYOTA ARENA TOKYOで、同日昼にはその他の部門を発表するPremiere CeremonyをTOKYO DREAM PARKで開催し、素晴らしい音楽を讃えあう歴史的な1日を作り上げる。

また、6月8～13日はアワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースも開催。お台場エリア「青海」を中心に、音楽シーンを熱く盛り上げる。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、エントリー対象作品を2025年1月1日～12月31日の間に初めてフルバージョンのオフィシャル音源が公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品（楽曲／アルバム）と規定（※一部部門を除く）。日本の音楽シーンの今を彩る音楽を中心に、音楽人の投票によって最優秀作品/アーティストを決定する。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』表彰部門

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』に引き続き、最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニュー・アーティスト賞、最優秀アルバム賞、Best Global Hit from Japan、最優秀アジア楽曲賞の主要6部門を設立。さらに、『MUSIC AWARDS JAPAN 205』から部門を再設計のうえ14部門を新設、日本そして世界の音楽シーンを彩る多様なカルチャーに合わせた約70の部門を創設する。

そしてこのたび、主要6部門、楽曲カテゴリーの19部門、海外楽曲カテゴリーの12部門、アルバムカテゴリーの3部門、アーティストカテゴリーの11部門など、66部門の詳細が決定。

楽曲カテゴリーでは、日本の音楽シーンの多様性に合わせて、最優秀ダンス＆ボーカル（グループ／ソロ）賞、最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）、最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）があらたに設けられた。

また、昨今のロングヒット曲の増加やリバイバル楽曲への再注目の潮流を受け、バックカタログ部門を創設し、長きにわたり愛される楽曲を表彰する。さらに、レコードへの再注目が高まる音楽シーンのトレンドに合わせて、アナログレコードカテゴリーも創設された。

その他、ライブカテゴリーが拡大されラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）が新設、クリエイターカテゴリーも拡充し、最優秀ミュージックビデオ監督賞も新設される。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』で好評を博した、一般リスナーがご参加できる一般投票部門やカラオケ部門、有線放送部門も引き続き設けられている。なお今後、さらに新部門が発表される予定。

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

[2026年]

06/13日（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

※開催ウィーク：06/08（(月）～06/13（土）

