明日11月6日（木）よる7時 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチになりますin東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」。VIPチャレンジャーは、パリ五輪レスリング女子金メダリスト・鏡優翔とあのちゃん。

2回目の登場のあのちゃん。東京ディズニーリゾート大好きとあって「こういうロケだけやりたい」と嬉しそう。

スリル系が大好きな鏡も「初出場でこんな豪華な所に来させていただいてメチャクチャ嬉しいです」とテンションが上がる。一方、鏡と一緒にロケをしたことのあるせいやは「結構クレージーな方」と意外な一面を暴露！一体どういうことなのか？

今回はゴチメンバーもゲストもカチューシャを着けて、最新アトラクションやパレードを心行くまで楽しむ2時間スペシャル。まずは、東京ディズニーリゾート最恐のスリル系アトラクション「タワー・オブ・テラー」に挑戦。鏡は「めっちゃ大好きです」、あのちゃんも「絶叫系は好き」という。だがスリル系が苦手な高橋文哉は「汗がジンワリ出てきました」と顔面蒼白。ついに増田貴久に助けを請う始末だが、果たして大丈夫なのか？

東京ディズニーランド®︎のパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」では、それぞれが至近距離でパレードの様子を激写。2年ぶりの東京ディズニーリゾートでのゴチを楽しみにしていた小芝風花をはじめ、新メンバーで初めて参加する白石麻衣やせいやまで「ミッキーマウス！」「ラプンツェル！」と大はしゃぎ。後ほど写真を発表すると、映り込んだ岡村隆史と小芝の姿に「〇〇みたい」と一同爆笑!?

スペシャルメニューをかけたクイズでは昨年オープンした東京ディズニーシー®︎の最新アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」に乗り、あのちゃんは「普段の疲れが浄化される」、鏡も「映画の世界に入り込めた」と大感動。実はここには物語により没入できるように、東京ディズニーリゾート内での新しい仕掛けがあるというが、どんな仕掛けなのか？

今回、矢部浩之は紅しょうがと3人で、知ればもっと好きになる「東京ディズニーリゾート豆知識クイズ」を出題。正解者には素敵なプレゼントが！日本発祥のサービスや、お客様のための知られざる配慮を紹介。「キャッスルカルーセル」に施された工夫やディズニーリゾートラインの窓から見える驚きのサプライズサービスとは？ディズニーアンバサダー®︎ホテルのミニーマウスルームでは、宿泊客限定で国内初の特別なミニーマウスと対面できるというがそれは一体？

2時間まるごと東京ディズニーリゾートを満喫できるゴチスペシャル！最後までお見逃しなく。