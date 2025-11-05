

○東京エネシス <1945> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.6％にあたる20万株(金額で3億7140万円)を上限に、11月6日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ヒップ <2136> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.05％にあたる8万株(金額で1億3000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月6日から26年3月31日まで。



○グンゼ <3002> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.31％にあたる140万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月6日から26年3月24日まで。



○ゼリア新薬 <4559> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.92％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は11月26日。



○フコク <5185> [東証Ｐ]

発行済み株式数の11.9％にあたる209万5060株(金額で35億1189万4660円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は11月6日から12月4日まで。買い付け価格は1661円。



○理想科学 <6413> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.74％にあたる47万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月19日から12月23日まで。



○ザイン <6769> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.87％にあたる20万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月6日から12月19日まで。



○トピー <7231> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.73％にあたる16万株(金額で5億円)を上限に、11月6日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○東武 <9001> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.96％にあたる394万8600株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○旭情報 <9799> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.25％にあたる35万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月6日から26年6月23日まで。取得した自社株は26年6月30日付で全て消却する。



［2025年11月5日］



株探ニュース

