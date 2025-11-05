約15万円の椅子を経費で買うモラハラ園長と、自腹で画用紙を買う保育士。元保育士が語る、知られざる保育園の実態とは【著者インタビュー】
働くママやパパにとって必要不可欠な保育園。それなのに、園内がトラブル続きだったなら…。
経費を私物化して約15万円の椅子を自分用に購入、アレルギーを起こしてつらそうにしている園児をガン無視。そんなモラハラ園長による信じられないエピソードを描いた漫画『保育園トラブル モラハラ園長と闘います』（たぷりく/KADOKAWA）。
園長のほかにも、園児を突き飛ばす保育士や、延長保育料を踏み倒そうとする保護者など、理不尽な人たち起こすさまざまなトラブルが登場します。
--モラハラ園長は、子どもの安全を守るための防犯設備にお金を使わず、「腰が痛いから」と経費を私物化して約15万円の自分の椅子を購入。園児を思う気持ちがまったく感じられませんね…。
たぷりくさん（以下、たぷりく）：はい。園の運営や資金繰りを気にして、保育環境や保育士の労働環境、子どものことを念頭に置かない園長を実際に見たことがあるので、そのときの不満をぶつけて、昇華させるような気持ちで描きました。
--「年長の先生が、画用紙の発注を渋られ自腹で購入した」というシーンがありました。 こういった経験はあったのでしょうか？
たぷりく：私が勤めていた園では、製作で使う材料や保育室で使う収納、おもちゃなどを、保育士が自腹で買うことはよくありました。他の保育士経験者からも、保育室に飾るものや季節の行事で使う節分の豆などは、保育士が自分で用意している…といった話を聞くことが多かったです。
--それは大変でしたね…。責任が重くハードワークである上に、自腹まで。保育園の運営はどこも厳しいのだと聞いたことはありますが、それほどだとは驚きました。
たぷりく：私が勤めたことのある園もやはり資金難で、水遊びの水を使うお金がなくてプールが中止になったり、保育士の休みを削ることでパートの保育士の出勤（人件費）を減らしたり……ということもありました。
取材・文＝吉田あき