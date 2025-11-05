新たな特産化を目指し、熊本県荒尾市でカキが養殖されています。既に出荷の実績がありますが、さらに生産量を増やすために最新技術を導入しました。

【写真を見る】『スマート養殖』で漁業が変わる？“貝の成長と環境データ” をスマホで分析 干潟で重労働な「カキ養殖」の負担軽減へ

「干潟を歩いて30分、養殖場が近づいてきました」

海面が輝く荒尾干潟で養殖されているのがカキです。今年5月から育てられ、出荷できる大きさに順調に育っていました。

荒尾漁協は4年前から、カキを新たな特産にしようと養殖を始めました。

昨シーズンは約2万5000個を出荷し人気を集めましたが、それでも売上は130万円程度です。生業にするにはまだ出荷量が足りません。

また干潟での養殖は重労働で、高齢化が進む漁業者たちの負担も懸念されています。

地元の漁業者（70）「大変です。ここまで歩いていかないとだから」

そしてさらに、途中で死ぬカキが2割ほどいる他、出荷したい時に育っていないカキもあり、出荷量の伸び悩みに直面していました。

そこで導入されたのが、最新機器を活用した「スマート養殖」です。

干潟に行かなくても「スマホ」で

記者「カキが入ったカゴのすぐ近くにあるのが計測器です。ここで海水温や塩分濃度がわかり、その情報をスマートフォンで見ることができます」

荒尾漁協が水産関連のベンチャー企業と組んで、今年7月からデータを活 用した養殖に取り組んでいます。

干潟にいかなくても個数や大きさがわかり、出荷のタイミングがわかるケースが出てくるとみられています。

また順調に生育した時期やカキが死んだ時期の海水やカゴの中の状況をデータ化することで、将来的に、どんな対応をすべきか見えやすくなり、失敗の少ない養殖につなげられるということです。

水産関連のベンチャー企業 リブル 脇本大輝さん「貝の成長と海洋環境のデータを見比べることで、養殖のポイントが1つずつわかるようになれば」

新たな特産化へ荒尾漁協も期待を寄せます。

荒尾漁協 土井和子理事「もっと漁協が潤って、若い子が一生懸命になってくれれば」